annuncio Attualità Iniziativa con i ragazzi in ricordo dei martiri di Niccioleta 13 giugno 2022

13 giugno 2022 136

136

Redazione Massa Marittima: Era il 13 giugno 1944 quando i reparti nazisti e fascisti invasero Niccioleta fucilando sei minatori. Oggi, 13 giugno 2022, l'amministrazione comunale di Massa Marittima ha voluto ricordare quella tragica pagina della storia locale avviando una riflessione con alcuni studenti della scuola media e con i ragazzi della comunità Don Luigi Rossi.

Gli interventi, guidati dalla professoressa Romina Zago ed accompagnati dai musicisti Dario Canal e Matteo Turacchi, sono stati preceduti dal saluto degli assessori comunali Ivan Terrosi e Irene Marconi e dalla riflessione del reduce Mario Fatarella, che ha voluto leggere una testimonianza scritta di suo pugno, il 5 gennaio 1945, quando ancora si trovava rinchiuso nel campo di lavoro in Germania. Il coinvolgimento dei ragazzi è una delle attività più importanti, portata avanti anche dall’Anpi. Coinvolgere attivamente in questo racconto i giovani è infatti fondamentale per consegnare loro la memoria del nostro passato affinché ne diventino custodi attivi. Al termine della cerimonia Libero Cenni della banda di Torniella ha eseguito Il Silenzio. annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Cronaca

Politica

Ambiente

Sport annuncio

Attualità Iniziativa con i ragazzi in ricordo dei martiri di Niccioleta Iniziativa con i ragazzi in ricordo dei martiri di Niccioleta 2022-06-13T19:09:00+02:00 189 it Iniziativa con i ragazzi in ricordo dei martiri di Niccioleta PT1M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-donne-niccioleta.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-donne-niccioleta.jpg Maremma News