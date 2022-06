Al via le giornate dedicate al compleanno di Conad Scansanese

Fino al 19 giugno saranno proposti sconti sui prodotti del territorio. Grande partecipazione di cittadini alle degustazioni



Grosseto: Il 10 giugno il supermercato Conad di via Scansanese ha compiuto un anno. Un anniversario si può festeggiare in molti modi, Conad ha deciso di sottolineare la sua scelta primaria di essere legata al territorio in cui è inserita, alla qualità prodotti locali, al valore delle comunità in cui è inserito. Solo su Scansanese dal 10 al 19 giugno 50 produttori i e prodotti della Maremma e dell'Amiata oltre ad essere scontati fino al 40% saranno protagonisti di molte offerte e opportunità. I clienti di Conad Scansanese troveranno le specialità inserite nei menù quotidiano del Bar Bistrot e saranno organizzate degustazioni gratuite alla presenza dei titolari delle aziende. Un vero percorso del gusto che andrà dagli oli e vini, passando per formaggi e salumi, farine e birre, confetture e biscotti, pesce e miele.

Queste le aziende coinvolte:

I Pescatori di Orbetello

Il Forno di Caldana

Panificio Baccinello

Panificio '900 la pizza del villaggio

Libero Conti con il Biscotto di Roccalbegna

Il salumificio Cerboni

Latte Maremma

Pasticceria Fausto del Giglio

L'apicoltura Magini di Seggiano con le sue confetture

Le Vigne con il suo Olio EVO

Il Frantoio Franci

L'olio Boschi

Alba Tartufi con il ragù

Coop Valle Bruna con la Farina

Tenuta Dodici con il rosè

Monastero di Siloe con il vino La Grangia

Azienda Mantellassi con il Sangiovese

La Cantina Vignaioli di Scansano

La Cantina di Pitigliano

Jacobelli Liquori di Capalbio

Birra Amiata

Caseificio di Manciano

Caseificio Inno al Sole

Caseificio Quadalti

Caseificio Il Fiorino.

La giornata di lancio dell'iniziativa a cui hanno partecipato centinaia di persone è stata possibile grazie al contributo professionale delle ragazze e dei ragazzi dell'Istituto Enogastronomico di Grosseto – Aurora, Ivan, Piero, Cristian, Asia, Giulia, Sabrina, Laura e Giada - e dei sommerlier di FISAR. La convenienza Conad è stata estesa anche al distributore che affianca il supermercato sulla Scansanese. Dal 10 al 12 sono stati distribuiti 50 € di buoni spesa a chi ha effettuato un rifornimento di pari importo spendibili nel negozio.