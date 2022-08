Inizia un fine settimana da vivere intensamente per il Bbc Grosseto

Con la serata “Sprizzolona” (all’interno dello stadio è prevista anche una degustazione delle bibite ideate dall’imprenditore maremmano Emanuele Fommei) inizia venerdì sera una sera da vivere intensamente per il Bbc Grosseto Spirulina Becagli.

Grosseto: Uno stadio addobbato con gli striscioni storici dei Red Hawks, Eagles e Warriors, con la cerimonia del ritiro della maglia n.26 appartenuta al terza base Gianmario Costa dal 1983 al 1999 e al prima base Jairo Ramos Gizzi dal 1998 al 2009. I due beniamini del pubblico grossetano sono stati festeggiati da Marco Mazzieri e Beppe Massellucci (due dei giocatori ai quali è stata ritirata la maglia), dal consigliere comunale Andrea Vasellini, dall’ex consigliera provinciale Olga Ciaramella e da Luca Banchi, tecnico internazionale di basket, che non hai dimenticato la sua appartenenza al tifo organizzato per il Bbc.





Alle 21 ha preso il via il trittico tra Spirulina Becagli e Campidonico Torino (che proseguirà sabato alle 16 e alle 21), decisivo per la qualificazione per la semifinale scudetto che scatterà venerdi 19 agosto. I ragazzi di Jairo Ramos Gizzi si presentano al playball con quattro partite di vantaggio sui piemontesi, grazie a una striscia di otto vittorie nelle nove partite contro Nettuno, Collecchio e Godo, che ha permesso di recuperare un ritardo di tre gare e di andare a un +4 che lascia intravedere la conquista di un secondo posto, insperato alla vigilia della stagione.

Nelle gare d’andata la Spirulina Becagli ha perso (4-1) la gara del lanciatore straniero, riscattandosi (5-3, 2-0 i finali) nelle sfide del sabato

«Le semifinali non erano nei nostri programmi - dice il direttore sportivo Filippo Olivelli - ma a questo punto vogliamo centrare per rendere straordinaria questa stagione. Purtroppo saremo ancora privi di Jorge Barcelan, che non ha risolto il problema al polpaccio, e di Ambrosino. Tornerà però Loardi. I ragazzi sono motivati e decisi a chiudere il discorso secondo posto. Possiamo contare su un monte di lancio in ottima condizione, ma attenzione al Torino che verrà a Grosseto per vendere cara la pelle».

Il Grosseto conferma la rotazione migliore, con il cubano Jonathan Carbo sul monte venerdì sera contro Josè Rodriguez. Sabato toccherà a Cozzolino e Luis Gonzalez, che a Godo hanno dimostrato una buona condizione, La formazione del Bbc Grosseto: Biscontri (Sarrocco in gara2) ricevitore; Sgnaolin, Vaglio, Ferretti, Herrera interni; Chelli, Albert, Loardi esterni; Sarrocco (Biscontri in gara2) bd. Il programma della 2ª giornata di ritorno. Gir. A1: venerdì San Marino-Camec Collecchio, Nettuno 1945- Parmaclima; sabato Camec Collecchio – San Marino; Nettuno 1945- Parmaclima

Gir. B1: ieri Hort@ Godo-UnipolSai Bologna, Spirulina Becagli Grosseto-Campidonico Grizzlies Torino (diretta streaming su FIBS TV); oggi UnipolSai- Hort@ Godo, Spirulina Becagli Grosseto- Campidonico Grizzlies Torino. Classifiche. Gir. A1: San Marino (19-5), .792; Parma (18-6), .750; Nettuno 1945 (7-17), .292; Collecchio (6-18), .250. Gir. B1: Bologna (21-3), .875; Grosseto (13-11), .542; Torino (9-15), .375; Godo (3-21), .125.