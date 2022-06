Inizia sabato la stagione delle Dog Beach a Follonica

Follonica: Il progetto gestito dalla cooperativa il Melograno è sviluppato insieme al Consorzio Balneari Follonica per la parte promozionale riguarda le due spiagge che il Comune di Follonica ha dato in concessione: la Dog Beach Centro, posizionata 120 metri a nord del torrente Petraia e la Dog Beach Nord, a 100 metri a nord del fosso Cervia.



Inizia ufficialmente domani, sabato 25 giugno alle 17, la stagione delle Dog Beach a Follonica. Il progetto, gestito dalla cooperativa Melograno e sviluppato insieme al Consorzio Balneari Follonica per la parte promozionale, verte sulla gestione delle due aree comunali e, più in generale, sulla regolarizzazione dell’accesso alla spiaggia dei cani. Le Bau Beach di Follonica – la Dog Beach Centro, posizionata 120 metri a nord del torrente Petraia e la Dog Beach Nord, a 100 metri a nord del fosso Cervia – sono luoghi accoglienti e di svago. Lì si possono trovare dei servizi aggiuntivi: spiagge pulite e a misura di cane, dove cani e proprietari possono ricevere un aiuto in caso di difficoltà o semplicemente avere consigli per vivere meglio la spiaggia. Quello di Follonica vuole essere un Comune che accoglie i cani, inclusivo, che non si limita a offrire tratti di spiaggia di libera ma che rende questi tratti fruibili e piacevoli per la sosta dei cani e dei proprietari.

In questa ottica, lo staff formato dagli operatori della cooperativa Melograno, dallo scorso anno a Follonica ha messo in piedi una squadra di esperti cinofili (educatori, istruttori, medici veterinari, toelettatori, dogsitter e operatori cinofili). Il gruppo organizza progetti per offrire servizi e diffondere l'educazione cinofila, e, ancor più, per fornire formazione ed informazione ai proprietari dei cani. Il progetto sarà attivo dal 25 giugno al 3 settembre. Durante questo periodo verrà svolto un servizio di pulizia e ordine della spiaggia, controllo del funzionamento dei servizi messi a disposizione (docce e cannelline per acqua potabile). La cooperativa Melograno offre il ripristino, la manutenzione e il foraggiamento dei distributori automatici di sacchetti per cani. Sulle spiagge è presente un gazebo che può servire per punto ombra e come postazione per gli educatori, quando presenti. Saranno organizzati sei pomeriggi di attività ludiche e socializzazione per cani e proprietari, dalle 17 alle 19. Si inizia sabato 25 giugno con "Uno, due, tre… cane!", sabato 9 luglio verrà organizzato "Mettiamoci in gioco", sabato 23 luglio "Impariamo il canese". Sabato 6 agosto si svolgerà "Chi trova un amico" e sabato 20 agosto "Il mio piccolo genio". Infine sabato 3 settembre si terrà "Io vado a naso". Le attività verranno promosse sulla pagina Facebook @itoscagnacci.

Durante il servizio saranno a disposizione ciotole per l’acqua, giochi, guinzagli, lunghine, pettorine e una cassetta di primo soccorso per cani. Sulle spiagge saranno presenti due educatori tre volte a settimana. Gli esperti cinofili, oltre a vigilare per prevenire possibili incidenti tra cani, dare consigli se richiesti, aiutare nelle socializzazioni e nella gestione del guinzaglio, propongono attività ludiche per cani e proprietari, attività in acqua, prime valutazioni e consulenze. «L'Amministrazione comunale di Follonica con le due Bau Beach vuole dare un servizio utile a tutti i proprietari e le proprietarie di cani – dicono il vicesindaco Andrea Pecorini e l'assessore Francesco Ciompi – Anche nella spiaggia libera l'accesso è comunque garantito fino alle 9 di mattina e dopo le 19. La cooperativa Melograno, nello spazio in concessione, organizza attività di animazione ed educazione, servizi che abbiamo voluto per rendere ancora più accogliente e amica degli animali la nostra città».