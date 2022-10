Inizia la stagione dell’Hockey Club Castiglione

Castiglione della Pescaia: L’Hc Castiglione ha presentato, al ristorante pizzeria La Scaletta in via Montebello, le sue squadre: la serie A2, serie B, under 19, under 15, under 13 e tutto il settore del pattinaggio artistico, agonismo e avviamento.

A fare gli onori di casa il presidente Marcello Pericoli e tutti i dirigenti. Tante le conferme per il settore hockey, partendo dallo sponsor principale la Blue Factor società dell’avvocato Fabio Tavarelli che per la terza stagione sarà sulle maglie biancocelesti della serie A2. Per l’under 13 invece, l’abbinamento è con lo Skipper Beach Club di Pier Paolo Rotoloni. Confermatissimo l’allenatore Alberto Aloisi, che dirigerà anche le formazioni di serie B, che hanno già esordito in Coppa Italia con un pari a Prato per 6-6, e l’under 19. Proprio per la serie A2 la società ha piazzato tre acquisti a titolo definitivo dal Follonica: Mattia Piro, Filippo Montauti e Filippo Onori, oltre alle conferme della rosa dello scorso campionato. Nuovo ingresso invece fra gli allenatori di Alessandro Brizzi, che insieme a Luigi Brunelli seguirà le squadre under 15 e under 13.





Luca Grossi è il preparatore atletico e Luca Pellegrini il preparatore dei portieri. Praticamente invariato il settore del pattinaggio: Sara Gemignani e Alessia Santucci sono le allenatrici, con Alice Serafin e Lucrezia Cencini collaboratrici tecniche. Più che soddisfatto il presidente Pericoli: «Ripartiamo con tanto entusiasmo e voglia di fare – ha detto Pericoli – siamo una vera famiglia e oltre a ringraziare tutti quelli che ci danno una mano, voglio dare il benvenuto ai nuovi arrivati. L’invito a venire al palasport Casa Mora è sempre rivolto a tutti: sia a vedere le partite che a provare a pattinare». L’allenatore Aloisi invece ha sottolineato l’importanza del gruppo: «Sono i ragazzi che ho a disposizione a farmi pensare che stiamo costruendo qualcosa di importante – ha detto Aloisi – sono felicissimo di poter iniziare una nuova stagione a Castiglione e i nostri obbiettivi sono sempre gli stessi, quelli di far crescere i ragazzi in un ambiente serio e sano».



La serie A2. Quest’anno la stagione si divide in due. La Coppa Italia con la Blue Factor che esordisce sabato prossimo alle 17 a Grosseto nella prima giornata, nel girone che comprende anche il Follonica. Poi da gennaio il via del campionato a 10 squadre.

La serie B. Anche in serie B due fasi. La Coppa Italia, già scattata, e prossima partita della Blue Factor domenica alle 16 al Casa Mora contro l’Hockey Roller Grosseto, per la seconda giornata.

L’under 19. Il via del campionato è per il prossimo venerdì 21 ottobre: nella prima giornata la Blue Factor ospita al Casa Mora alle 20,45 l’Spv Viareggio.

L’under 15. Rinviata la prima giornata a Forte dei Marmi, la Blue Factor gioca sabato 22 ottobre al Casa Mora alle 17 contro la Gamma Innovation Sarzana.

L’under 13. Con il nuovo sponsor Skipper Beach Club la prima partita è per domenica 23 ottobre a Viareggio contro il Cgc.