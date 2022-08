Ingresso gratis alla mostra “Paesaggi di Toscana” per chi porta una poesia stampata

La sera di giovedì 1 settembre un'iniziativa speciale al Polo culturale Le Clarisse. Il direttore Mauro Papa: «Tutte le poesie comporranno un'installazione nel chiostro»

Grosseto: Entrare gratis al Polo culturale Le Clarisse per visitare la mostra “Paesaggi di Toscana, da Fattori al Novecento”? Giovedì 1 settembre, dalle ore 21 alle 23, sarà possibile per chiunque portando con sé una poesia stampata su qualsiasi supporto oppure una pagina di libro che riporti una poesia. È l'iniziativa speciale proposta dalla struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, diretta da Mauro Papa, in occasione dell'ultimo giovedì di apertura straordinaria serale dell'estate. Sarà inoltre una delle ultime opportunità di visitare la mostra, considerando che l'esposizione chiude domenica 4 settembre. Tutte le poesie raccolte nel corso della serata andranno a comporre un'installazione che sarà appesa nel chiostro delle Clarisse, dedicata a Cyrano de Bergerac.

«L'idea di “pagare con le poesie” – dichiara il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa – ci è venuta proprio da Cyrano de Bergerac che nella sua opera “L’altro mondo. Gli stati e gli imperi della Luna”, un piccolo capolavoro di originalità, irriverenza e fantasia, racconta il suo viaggio sulla Luna dove conosce i seleniani, un popolo così avanzato che, rispettando tutti gli esseri viventi, non mangiava carne né verdure ma si nutriva di soli odori. Ma la cosa più bella descritta da Cyrano è che i seleniani utilizzavano due lingue, una fatta di musica per i nobili e una basata sui semplici movimenti del corpo per il popolo, e come moneta corrente usavano la poesia: il conto all'osteria degli odori, infatti, si pagava in versi. Un'idea meravigliosa che ci ha ispirato».

Oltre alla serata di giovedì 1 settembre, il Polo culturale Le Clarisse è aperto anche il giovedì, il venerdì e il sabato dalle 11 alle 14 e dalle 17 alle 20, la domenica dalle 17 alle 20. L'ingresso alla mostra “Paesaggi di Toscana” costa 3 euro oppure 5 euro con l’ingresso al Museo Luzzetti; per informazioni e prenotazioni: 0564 488066; collezioneluzzetti@gmail.com. Sarà sempre possibile anche sottoscrivere e rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

La mostra “Paesaggi di Toscana: da Fattori al Novecento” è promossa dalla Fondazione CR Firenze con Fondazione Grosseto Cultura – tramite il Polo culturale Le Clarisse, museo a rilevanza regionale – e i Musei di Maremma. L'esposizione, a cura di Emanuele Barletti, da un’idea di Carlo Sisi, comprende i capolavori della collezione d’arte della Fondazione CR Firenze dedicati al paesaggio: opere d'arte dei pittori Macchiaioli e di altri grandi maestri del Novecento, suddivise in tre sale. La prima è dedicata alla “terra amara” di Maremma e ai Macchiaioli, con dipinti di Giovanni Fattori, Adolfo Tommasi, Luigi e Francesco Gioli; nella seconda sala sono esposti paesaggi toscani della tradizione naturalista post-macchiaiola, con dipinti di Adolfo Tommasi e Raffaello Sorbi, e opere legate alle suggestioni della pittura diffusa in ambito europeo, con dipinti di Niccolò Cannicci, Giorgio Kienerk e Ulvi Liegi; la terza sala è dedicata ad artisti più calati nel Novecento come Llewelyn Lloyd, Galileo Chini, Pietro Annigoni.