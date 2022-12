Infrastrutture: Potenti (Lega), grazie a incontro Salvini-Anas accelerazione GR-Fano

Roma: “Accelerazione importante per la Grosseto-Fano, infrastruttura strategica per la Toscana e ad oggi ancora incompiuta, grazie al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che ha voluto incontrare Anas per fare il punto sullo stato di avanzamento di diverse opere stradali sottoposte a commissariamento. Tra queste, appunto, la Grosseto-Fano che si conferma uno dei principali collegamenti trasversali della rete stradale nazionale e internazionale ma non completata con pesanti ripercussioni economiche, occupazionali, di sicurezza stradale su tutto il territorio. Finalmente, per merito della Lega al governo, presto i cantieri potranno ripartire e i lavori dovrebbero giungere a conclusione in tempi ragionevoli. Con Salvini un cambio di passo tangibile a testimonianza di quanto il tema sia di grande interesse per la Lega a vantaggio di tutta la comunità, della regione Toscana e di tutto il Paese”.



Così il senatore toscano della Lega Manfredi Potenti, componente della commissione Lavori pubblici, Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Comunicazioni e Innovazione tecnologica.