Infrastrutture, Grosseto-Fano. On.le Rossi (FDI): Proficuo incontro tra Ministro-Anas

Grosseto: “Tra le priorità infrastrutturali della Toscana, oltre che la SS1 Aurelia, c’è anche la E78 Grosseto-Fano, meglio conosciuta come la “Due Mari”, che oggi, grazie al governo Meloni e al ministro alle Infrastrutture e Trasporti che ha incontrato i vertici Anas, ha fatto il punto della situazione e dato un importante segnale l’urgenza di accelerare i progetti e i cantieri in corso d’opera che fanno di questa infrastruttura un’altra delle tante opere incompiute del nostro Paese”, è quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, componente della VIII Commissione, Infrastrutture, Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.



“Un’opera, la Grosseto-Fano, che da decenni aspetta di essere finalmente portata a termine nei vari tratti mancanti, molti dei quali in Toscana e nelle provincie di Grosseto, Siena e Arezzo. A breve i vari cantieri potranno ripartire, così da permettere ai lavori di giungere a conclusione in tempi accettabili. Le infrastrutture stradali rappresentano per la Maremma un importante volano per lo sviluppo, la Due mari e la Tirrenica, come già indicato al ministero in audizione nel mio intervento, devono trovare soluzione in questa legislatura”, conclude l’On.le di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.