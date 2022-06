Infiorata del Corpus Domini davanti alla chiesa di San Giuseppe

Grosseto: La festa del Corpus Domini si svolge in Italia da secoli. In alcune realtà sia dell’Alto Lazio che della Maremma, usa festeggiare questa ricorrenza, oltre che con il rito religioso, anche con delle composizioni di fiori. Le così dette infiorate, che in passato adornavano piazze e vie di borghi e città.



Ancora oggi, anche a Grosseto resiste questa tradizione, come ad esempio quella che ogni anno si svolge a Grosseto, davanti alla scalinata della chiesa di San Giuseppe. Grazie ad alcuni parrocchiani, questa bellissima tradizione resiste. Anche quest’anno c’è stata l’infiorata, anche se il vento ha leggermente “rovinato” il colpo d’occhio dei disegni allestiti con i fiori dai parrocchiani.