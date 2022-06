IndustriLab: i laboratori per i ragazzi sono stati un successo

Al progetto del Comune di Grosseto hanno partecipato più di cinquanta ragazzi tra i 6 ai 18 anni



Grosseto: Il progetto dedicato ai ragazzi promosso dal Comune, dai Teatri di Grosseto e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la collaborazione dell’associazione culturale Escargot, è stato un successo. I laboratori di recitazione, movimento scenico e propedeutica teatrale e musicali, "IndustriLab" sono terminati dopo una stagione entusiasmante. Alla fine di settembre del 2021 più di cinquanta ragazzi tra i 6 e i 18 anni si sono iscritti ai corsi coordinati da operatori teatrali. In una prima fase degli workshop gli allievi hanno potuto sperimentare il teatro e l’espressione musicale e corporea con giochi che educano al gruppo, all’ascolto, all’improvvisazione teatrale e musicale, a basi di voce e utilizzo del corpo. I più giovani, bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, sono stati seguiti da Serena Rinaldi, musicista e formatrice, e da Viola Cecchini, danzatrice e formatrice, che hanno proposto vari esercizi per l'elaborazione della storia personale dei bambini secondo le loro sensibilità e attitudini.





Federico Guerri, formatore teatrale e drammaturgo, si è invece occupato del gruppo dei ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado e, con l’assistenza di Claudia Biancotti e Lorenzo Scribani, ha formato i giovani attori al gruppo e all’affascinante arte del palcoscenico. Nel corso dell’anno i laboratori si sono armonizzati ed è nata la decisione di lavorare insieme sul grande tema della narrativa e del potere delle storie. I più piccoli hanno elaborato una storia inedita fatta di movimento, musica e parole che vede come protagonisti i più grandi personaggi di racconti e romanzi per ragazzi in veste comica e del tutto originale. Il gruppo dei più grandi, anche in occasione dei 50 anni dalla pubblicazione de “Le città invisibili” di Italo Calvino e dell’imminente centenario dalla nascita dell'autore, ha iniziato a improvvisare scene proprio sui paesaggi descritti dallo stesso scrittore (legato alla provincia di Grosseto da una profonda e duratura permanenza a Castiglione della Pescaia), trasformando le prove in un testo originale che presto andrà in scena. Il Comune di Grosseto e i Teatri di Grosseto hanno messo a disposizione dei ragazzi gli spazi del Teatro degli Industri, per dare modo ai giovani di capire dall’interno come funziona il montaggio e la messa in scena di uno spettacolo. Non resta che aspettare che gli allievi vadano in scena: l'appuntamento è venerdì 1 luglio alle ore 18.30 al Teatro degli Industri.