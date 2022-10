Venerdì 7 ottobre, alle ore 17, alla Biblioteca comunale Gaetano Badii



Massa Marittima: Venerdì 7 ottobre, alle ore 17, alla biblioteca comunale Gaetano Badìì di Massa Marittima è stato organizzato un incontro con Giovanni Malpelo, autore di Gusci di lumaca, una raccolta di poesie edita da Ensemble nel 2022. Intervengono Giovanni Malpelo e Davide Puccini, poeta e critico letterario che ha curato la prefazione del libro.

“Siamo molto contenti di ospitare Giovanni Malpelo che è anche direttore dell’archivio storico diocesano, con il quale il Comune, ed in particolar modo la biblioteca comunale, collabora da tempo nell’ambito di diversi progetti. – afferma Roberta Pieraccioli, direttrice della biblioteca di Massa Marittima - Giovanni Malpelo al suo secondo libro di poesie, il primo volume dal titolo ‘Il verso breve’ è uscito nel 2020. Per l’autunno la biblioteca ha programmato un calendario ricco di iniziative, che comprende anche tante attività per bambini e i consueti incontri con l’autore. Siamo partiti con Carlotta Fruttero e dopo Giovanni Malpelo gli incontri proseguiranno anche nel mese di novembre.”