Scarlino: Mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti oggi lunedì 12 settembre attorno alle 16,30 a Scarlino per un incidente. Un uomo di 51 anni, per cause in corso di accertamento, è precipitato da circa 3 metri in un impianto lavorativo. Trasportato in codice 3 da Pegaso 2 alle Scotte di Siena, sul posto CRI Gavorrano, Pubblica Assistenza Sassofortino, Carabinieri e Vigili del Fuoco.