Incidente sulla SS 223 nei pressi di Nomadelfia, ferito un giovane uomo

Grosseto: Oggi martedì 14 giugno attorno alle ore 17.00 un giovane di 37 anni è rimasto ferito per un incidente sulla SS223 alle porte della città di Grosseto. Il fatto è successo nel tratto di strada che da Grosseto va verso Batignano, dopo il bivio per Nomadelfia. La persona ferita è stata trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Paganico.