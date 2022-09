Incidente stradale sulla Giannella

Orbetello: I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti alle 15.30 circa per un incidente stradale sulla strada provinciale della Giannella nel Comune di Orbetello. Due le auto coinvolte in uno scontro e due le persone ferite. Si tratta di un uomo di 47 anni trasportato in codice 1 all'ospedale di Orbetello e una donna di 24 anni trasportata in codice 2 all'ospedale di Grosseto.

Intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Orbetello e la Misericordia di Albinia. Sul posto anche i Carabinieri.