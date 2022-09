Cronaca Incidente stradale in moto. Feriti due giovanissimi. Attivato Pegaso 2 8 settembre 2022

8 settembre 2022 319

319

Redazione Monte Argentario: Alle ore 09,45 di oggi giovedì 8 settembre i mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Toscana sudest sono intervenuti per un incidente in moto avvenuto sul Monte Argentario, sulla strada comunale di Feniglia. Attivata l’auto medica, l'Ambulanza della Croce Rossa di Orbetello e Pegaso 2. Due i feriti di cui una paziente minore trasportata in codice verde all'ospedale di Orbetello ed il secondo paziente, anch’esso minorenne, trasportato con Pegaso 2 alle Scotte di Siena in codice giallo. Attivato il comando dei Carabinieri.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Incidente stradale in moto. Feriti due giovanissimi. Attivato Pegaso 2 Incidente stradale in moto. Feriti due giovanissimi. Attivato Pegaso 2 2022-09-08T12:06:00+02:00 102 it Argentario. Incidente stradale in moto. Feriti due giovanissimi PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/08/08/20170808120732-57e34e98.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/08/08/20170808120732-57e34e98.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 08 Sep 2022 12:06:00 GMT