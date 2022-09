Massa Marittima: I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti a Massa Marittima alle ore 17.24 di oggi pomeriggio in via Massetana nord per un incidente stradale. Un motociclista di 51 anni è caduto ed è stato trasportato da Pegaso 2 in codice 2 all'ospedale di Grosseto.

Sul posto automedica di Follonica, CRI Gavorrano, Anpar Roselle e la Polizia Stradale.