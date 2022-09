Scarlino: I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti alle ore 16.00 per un incidente stradale a Scarlino Scalo. Coinvolti due mezzi su cui viaggiavano due famiglie. Tre adulti e tre bambini sono stati trasportati in codice 1 all'ospedale Misericordia di Grosseto, mentre una donna di 39 anni è stata trasportata sempre a Grosseto in codice 2.



Sul posto le ambulanze della Croce Rossa di Follonica e Gavorrano.