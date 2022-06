Incidente. Scontro frontale sulla "Maremmana". Due i feriti

Polverosa: Oggi lunedì 6 giugno attorno alle ore 15.30 nel comune Orbetello, in zona Polverosa, sulla strada regionale Maremmana è avvenuto una scontro frontale-laterale fra 2 auto. Un uomo di 30 anni e una donna di 22, sono rimasti feriti e successivamente trasportati in codice 2 al pronto soccorso ospedale di Grosseto. Intervenuta ambulanza Misericordia di Albinia e una ambulanza della CRI di Magliano in Toscana. Inoltre presenti sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco.

annuncio