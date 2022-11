Incidente nella notte. Auto contro guardrail, grave un uomo

Orbetello: Stanotte attorno alle ore 4:40 i sanitari del 118 sono intervenuti per un incidente stradale accaduto sulla SS1, nei pressi del comune di Orbetello. Un auto con a bordo un uomo di circa 40 anni avrebbe urtato contro guardrail.

Il ferito, soccorso dai sanitari del 11i intervenuti sul posto, è stato poi trasportato in codice 2 al Misericordia di Grosseto per politrauma. Intervenuta l'ambulanza della CRI Orbetello con medico e infermiere. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto stradale.