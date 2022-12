Cronaca Incidente in moto. Giovane uomo trasportato alle Scotte. E' grave 26 dicembre 2022

Redazione Scansano: Oggi attorno alle ore 12:00 sulla strada provinciale n. 159, Fosso dei Mulini nei pressi di Scansano sono intervenuti i sanitari del 118 per incidente di moto. Nel sinistro è rimasto coinvolto un giovane uomo di 39 anni, che viste le condizioni di salute è stato trasportato in codice 3 alle Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso 2. Sul posto sono intervenuti, oltre l'ambulanza Paganico, i Carabinieri.





