Incidente in moto alle porte della città, due i feriti

Grosseto: Incidente stradale alle porte della città nei pressi di Grosseto nord sulla SS1 Aurelia. Oggi attorno alle 18, due giovani in moto, età attorno ai venti anni, per cause in corso d’accertamento, sono rimasti feriti in un incidente.

Si tratterebbe di due persone, conducente e passeggero della moto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica del Misericordia di Grosseto oltre alla polizia stradale per i rilievi. I due giovani sono stati trasportati in codice 2 al Pronto Soccorso dell'ospedale di Grosseto.



(foto di repertorio)