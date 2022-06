annuncio Cronaca Incidente in città, motociclista ferito portato in ospedale 28 giugno 2022

I mezzi del 118 sono intervenuti nella serata di ieri, intorno alle ore 22:00, per un incidente stradale in città. In via Giulio Cesare un auto si è scontrata con una moto. Il motociclista, un uomo di 54 anni, è stato trasportato all'ospedale di Grosseto con una ambulanza della Misericordia. Sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi.





