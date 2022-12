Incidente ferroviario, treni bloccati tra Grosseto e Livorno. Vedi il video

Da nord a sud a Grosseto per persona investita tra Gavorrano e Scarlino stamattina attorno alle 7:00.



Grosseto: Lunghe file di persone in stazione ferroviaria stamattina a Grosseto davanti alla biglietteria, chi per chiedere il rimborso o la riprogrammazione, chi per avere informazioni. Di fatto i treni non passavano e i ritardi che si accumulavano si facevano sempre più consistenti. Trenitalia, si apprende dal sito ufficiale ha dato questa notizia alle ore 7:10: “La circolazione è sospesa per l'investimento di una persona tra Scarlino e Gavorrano. Richiesto l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.





Aggiornamento - ore 8:30



La circolazione è ancora sospesa tra Scarlino e Gavorrano, in corso gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare ritardi.

I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

Attivo il servizio sostitutivo con bus per i treni Regionali tra Follonica e Gavorrano e tra Follonica e Grosseto.

Aggiornamento - ore 9:15

La circolazione permane sospesa, ancora in corso gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare ritardi.

Il treno FB 8605 Genova Piazza Principe (7:05) - Roma Termini (11:43) oggi è instradato sul percorso alternativo da Pisa a Roma via Firenze e non ferma a Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia.

I passeggeri possono proseguire da Pisa Centrale con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Termini, con fermate a Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia.

Il treno FB 8601 Genova Piazza Principe (5:15) - Roma Termini (10:03) è fermo dalle ore 8:02 a Campiglia Marittima.

Il treno FB 8606 Roma Termini (6:57) - Torino Porta Nuova (13:40) è fermo dalle ore 8:40 a Grosseto.

Il treno IC 501 Sestri Levante (5:05) - Napoli Centrale (12:29) è fermo dalle ore 8:26 a Follonica.

Il treno ICN 794 Reggio Calabria Centrale (21:43) - Torino Porta Nuova (14:40) è fermo dalle ore 8:37 a Grosseto.

I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

Attivo il servizio sostitutivo con bus per i treni Regionali tra Follonica e Gavorrano e tra Follonica e Grosseto.