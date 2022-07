Follonica: Nella tarda mattinata di oggi martedì 5 luglio un uomo di 75 anni, per cause in coro d’accertamento è caduto dalla moto a Follonica in via De Gasperi. Scattati subito i soccorsi, l’uomo è stato trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto da una ambulanza della Croce Rossa di Follonica.