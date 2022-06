Incidente. Auto urta muretto ed esce di strada. Ferito il conducente

Cinigiano: Incidente stradale oggi attorno alle 13.30 sulla Strada Provinciale 7 nei pressi di Cinigiano. Un’auto con a bordo il conducente, per cause in corso d’accertamento, avrebbe urtato un muretto di una abitazione adiacente alla strada.

L’auto dopo l’urto è finita fuori strada. Il conducente dopo i primi soccorsi dei sanitari del 118, è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto. Sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Cinigiano e la Misericordia Paganico, sul posto i Carabinieri per i rilievi.