Incidente: Auto si ribalta, ferita mamma e figlia minorenne

Grosseto: Stamattina, mercoledì 16 novembre in via Scansanese, zona Preselle, attorno alle ore 7.50 i sanitari del 118 sono intervenuti per auto ribaltata uscita fuori strada. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una donna giovane di 36 anni e la figlia minorenne.

Le due ferite, sono state trasportate in codice 2 al Misericordia di Grosseto. Intervenuti sul posto l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Scansano, l'ambulanza della CRI Grosseto, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Al momento non si conosce la dinamica dell'incidente.