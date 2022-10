Incidente alle porte di Grosseto, zona Roselle. Due i feriti

Grosseto: Intervento del 118 questa mattina intorno alle 11:00 sulla SS 223 Siena-Grosseto, in direzione Grosseto poco prima dello svincolo di Roselle all'altezza del distributore, per tamponamento tra due auto. Due i feriti, un uomo di 54 anni trasportato con Pegaso 2 alle Scotte di siena per trauma cranico, e un uomo di 41 anni trasportato al Misericordia di Grosseto per lievi contusioni.

Oltre all'elisoccorso, sono interventi automedica di Grosseto, ambulanze della CRI Grosseto e ANPAS Roselle, polizia stradale e vigili del fuoco.