Incetta di medaglie per “Karate Team Tana delle Tigri” a San Marino

Redazione Monte Argentario: Medaglie à gogo lo scorso weekend per i giovani tigrotti di “Karate Team Tana delle Tigri” all’International Open Karate for Kids di San Marino.

Nella splendida cornice del Palaeventi Domus di San Marino, si è svolta una gara di buon livello tecnico, grazie anche all’ottima organizzazione della Federazione Sammarinese(FESAM), rappresentata dal Pr. Maurizio Mazza, e dal suo staff. Buon livello anche di arbitraggio, seguito dal Responsabile FESAM Fabio Castellucci, sempre costruttivo e disponibile a risolvere piccole incomprensioni e/o discussioni. Ottimo lavoro nella distribuzione categorie ed iscrizioni, da parte della segreteria seguita dal M° Alessio Magnelli. Dopo il successo degli anni passati nessuno di noi auspicava una replica del genere, ma speravamo almeno in qualche podio. Ed invece l’impossibile, è diventato realtà, risultati, podi e medaglie. Con soli 10 atleti dagli 7 ai 12 anni, Tana delle Tigri, è riuscita a salire al terzo posto nella classifica per società, a parimerito con gli amici dell’Accademia Sport Karate di Livorno. Tutto grazie a questi splendidi bambini e ragazzi, andati tutti a medaglia. Ottimo resoconto di un lavoro fatto di impegno, sacrifici anche delle famiglie, ma svolto con passione,amore per il karate, e tanto divertimento. Per noi il divertimento dei ragazzi è sempre al primo posto, ed anche le trasferte lunghe e faticose sono un momento di aggregazione e gioco che fa passare anche in secondo piano lo sforzo economico che le famiglie fanno per i loro ragazzi. Quando poi ogni tanto c’è la soddisfazione di vedere tali miglioramenti, e qualche medaglia, l’entusiasmo sale alle stelle. Nel percorso ad ostacoli buone prestazioni dei piccoli Giordano Innocenti secondo e Cristian Valeri terzo. Giordano si mette in mostra anche nella prova tecnica e nel kata con due ottimi secondi posti Cristian bronzo alla prova tecnica ed argento al kata. Il fratello Cesare di 8 anni bronzo al Kumite, argento alla prova tecnica ed oro nel kata con una splendida performance. Giacomo Innocenti tre ori pesanti, nella prova tecnica, nel kata ed anche nel kumite con due incontri stravinti. Ottime prove anche dei ragazzi e delle ragazze di 11 anni con Alessandro Sandor con un argento alla prova tecnica,bronzo al kumite ed oro indiscusso nel kata. Vittoria Giustarini bronzo al kumite, e due oro nella prova tecnica e nel kata. Francesca Tanzini due argenti alla prova tecnica e nel kata ed un oro straordinario nel kumite con due incontri superlativi impreziositi da due ippon nel primo e due nel secondo. I gemelli Geres come al solito non deludono aumentando la loro corposa collezione di medaglie, Leon due argenti nella prova tecnica e nel kata e bronzo nel kumite viziato da un arbitraggio discutibile. Il fratello Alex argento nel kata e nel kumite ed oro nella prova tecnica. L’unico nella categoria esordienti Mario Ferrini, argento nel kata (penalizzato dai punteggi discordanti di molto dei 5 giudici) ed oro nel kumite. Weekend indimenticabile, oltre i sogni più auspicabili. Ottima squadra, coadiuvata dal M° Nevio Sabatini, allenata dall’Istruttore Mourad Lamine, e condotta dai coach Tamara Calchetti, e Michele Giustarini,il cui apporto è sempre determinante nella gestione e nel controllo. Ancora una volta abbiamo avuto conferma dell’ottimo lavoro svolto fin qui, questo ci da entusiasmo e motivazione per i prossimi appuntamenti. Seguici





