Incendio Maremma, Berardi e Stella (FI): "Dichiarare stato di calamità"

"Installare ovunque telecamere di videosorveglianza nei boschi"



Grosseto: "Chiediamo al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani di dichiarare lo stato di calamità per le zone interessate dagli incendi, che stanno devastando centinaia di ettari di bosco nella nostra regione, ultimi in ordine di tempo i roghi in Maremma. La situazione è drammatica, speriamo che si riescano a domare preso le fiamme; intanto ringraziamo il personale della protezione civile, i vigili del fuoco, i piloti dei canadair e i volontari che si stanno adoperando con abnegazione per contenere la furia devastatrice dei roghi". Lo dichiarano il senatore Roberto Berardi e il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Purtroppo, come spesso avviene in questi casi - osservano Berardi e Stella - anche in questo frangente non è esclusa l'origine dolosa delle fiamme. Per questo motivo riteniamo indispensabile che vengano realizzati impianti di videosorveglianza in tutte le aree boschive della Toscana a rischio incendi, come è stato fatto sul Monte Pisano dopo il devastante rogo del 2018. E' urgente installare videocamere ad alta risoluzione interconnesse tra loro e collegate alla sala operativa di Protezione civile, in modo da prevenire situazioni pericolose, gestire le emergenze, mettere in sicurezza la popolazione, ed identificare eventuali piromani".