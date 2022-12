Cronaca Incendio in piazza Dante. A fuoco storico negozio. Vedi tutte le foto 4 dicembre 2022

Franco Ferretti Grosseto: Sono stati momenti davvero drammatici, quelli vissuti stamattina attorno all’ora di pranzo nella centralissima piazza Dante a Grosseto. Quando tutto era quasi pronto per l’inaugurazione dei mercatini di Natale che gremivano la piazza, sotto i portici che fanno da cornice alla piazza è scoppiato un incendio.

Forse è stato il cattivo funzionamento di una stufetta elettrica a far scattare tutto, e in pochissimi secondi un negozio, tra i più storici della città ha preso fuoco con tutto quello che vi era dentro. Subito intervenuti i Vigili del fuoco per domare le fiamme, ma il locale con tutto quello che vi era dentro è andato distrutto. L’odore acre si sentiva anche nel tardo pomeriggio. Annerita anche la facciata esterna del palazzo. Sul posto, oltre che i Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri e la Misericordia.







