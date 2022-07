Incendio in corso a Grosseto sud, situazione in evoluzione causa del vento

Notizia in aggiornamento

Grosseto: Nei pressi dell’uscita Grosseto sud dell’Aurelia, è in corso un incendio che sta interessando campi, pinete e boschi circostanti. A causa di fenomeni di spotting e del vento il fuoco ha scavalcato anche il fiume Ombrone, facendo ‘salti’ anche di 500 metri rispetto al luogo di origine e coinvolgendo anche la vegetazione riparea lungo dell’Ombrone, con grave danno ecologico. La situazione è in evoluzione, anche perché sono possibili nuovi spotting. Attualmente l’incendio interessa un’area di circa 3 ettari, in crescita. Sul posto stanno intervenendo due elicotteri del sistema regionale antincendi boschivi, squadre di terra dei Vigili del Fuoco (sei squadre di volontariato antincendio oltre a operai forestali dell'Unione dei Comuni delle Colline Metallifere), un direttore delle operazioni ed un assistente del direttore, figure del coordinamento assistito che entrano in funzione solo in caso di incendi rilevanti.

“Le fiamme – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Protezione Civile Riccardo Megale – si sono propagate nelle vicinanze della struttura alberghiera “Il Parco”. Al fine di preservare al massimo l’incolumità pubblica, gli ospiti dell’albergo, circa 20, sono stati temporaneamente trasferiti presso l’hub Pace di via Inghilterra, allestito dalla nostra Protezione Civile in occasione dell’emergenza Ucraina, che presenta tutte le caratteristiche per far fronte a questa necessità in attesa che l’albergo torni al più presto al sicuro e libero dal fumo. Anche stavolta – aggiungono Vivarelli Colonna e Megale – la risposta della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale, dell’associazione La Racchetta e di tutte le forze dell’ordine è stata immediata. Una prova di grande collaborazione e coordinamento che si sta rivelando decisiva nelle operazioni di spegnimento, che proseguono senza sosta e che ci auguriamo possano terminare nel più breve tempo possibile, e nel garantire la sicurezza delle persone. A loro, il ringraziamento e la gratitudine di tutta la comunità grossetana”.