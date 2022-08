Incendio di Roselle, in campo anche la Protezione Civile Comunale

Roselle: Il vasto incendio scoppiato domenica nella frazione di Roselle, in zona osservatorio astronomico, ha interessato circa 40 ettari di terreno. Immediatamente intervenute, le squadre di intervento hanno operato per domare le fiamme nel più breve tempo possibile. Anche la Protezione civile comunale è intervenuta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, alla Vigilanza Antincendi Boschivi e associazione La Racchetta. È stato necessario, per spegnere le fiamme, il ricorso a due elicotteri.



Nel corso delle attività di spegnimento e assistenza, inoltre, si è proceduto alla temporanea evacuazione di alcune persone dalle loro case e da un agriturismo. Durante tutte le operazioni, la Protezione Civile ha garantito il proprio supporto anche attraverso il rifornimento di acqua e pasti (circa 40) in favore delle squadre sul campo.





Una volta domate le fiamme, riportata sotto controllo la situazione e verificata l’assenza di danni a persone o animali, si è dato avvio alle operazioni di bonifica e controllo della zona, che si protrarranno per tutta la giornata di oggi. Per tutta la notte e anche per le prossime ore rimarrà sul posto l’autobotte comunale.