Incendio Cinigiano. Rossi (FDI): ‘Piena vicinanza a tutta la comunità'

Cinigiano: “La Maremma ai piedi del monte Amiata sta bruciando. Tantissimi ettari di bosco, oliveti e colture agricole sono andati distrutti per via delle fiamme che hanno colpito il nostro territorio”, dicono Fabrizio Rossi, coordinatore regionale FDI Toscana e Daniele Puggioni, presidente circolo Fratelli d’Italia Cinigiano.







“In questo particolare momento, - commenta il coordinatore regionale Rossi - occorre abbattere qualsiasi steccato ideologico e politico, cercando di restare uniti accanto al Sindaco e a tutte le Istituzioni per il bene dei cittadini di Cinigiano e dei comuni limitrofi”. “Occorre far fronte comune a questa situazione drammatica nel dare risposte immediate, specie a quelle famiglie e aziende che si sono viste andare via in un attimo i sacrifici di una vita. Come Fratelli d’Italia esprimiamo la nostra piena e incondizionata solidarietà e vicinanza a tutta comunità cinigianese”, concludono Fabrizio Rossi e Daniele Puggioni.