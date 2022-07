Incendio Cinigiano, la situazione su ospedale di Castel del Piano

Cinigiano: A causa dell’incendio nel Comune di Cinigiano si segnalano disagi nella zona dell’Amiata grossetano per l’interruzione delle linee telefoniche e della rete dati.

In questo momento all’ospedale di Castel del Piano non è possibile eseguire esami radiologici, fare i prelievi e non si può usare internet. Stessa cosa anche per il call center di Arcidosso che risulta isolato e quindi il Cup (Centro Unico Prenotazione) non è raggiungibile.

I tempi di ripristino non sono al momento valutabili - comunica l'azienda sanitaria - in quanto legati alle operazioni di contenimento dell’incendio.