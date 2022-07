Incendio boschivo in località Capo D'Arco, all'Elba

AGGIORNAMENTO NEWS ORE 17:45 - Incendio all'Elba in miglioramento. Al lavoro 10 squadre di volontari

In via di miglioramento il violento incendio in corso nella zona di Capo d'Arco, all'Isola d'Elba, dove dal primo pomeriggio sono al lavoro dieci squadre del volontariato antincendio a terra, oltre a due elicotteri e un Canadair.



Le operazioni sono coordinate da due direttori delle operazioni del sistema regionale antincendi che hanno provveduto a dividere in settori la zona interessata, stabilendo le priorità su cui intervenire, sia per contenere il fuoco che per preservare le abitazioni. Presenti anche i vigili del fuoco a presidio di alcune delle case più prossime al fronte. I tecnici non sono ancora in grado di stimare un primo bilancio degli ettari andati a fuoco.





------------------------------------------------------------------

Isola d'Elba: È in corso un grave incendio boschivo in località Capo D'Arco, all'isola d'Elba.



Le fiamme sono partite alle ore 14.40 e si sono rapidamente estese aiutate dal vento e dalla grave siccità.

Nel giro di 15 minuti, nonostante invio immediato di due elicotteri e squadre a terra, il fronte ha percorso molti ettari. In zona sono presenti abitazioni e manufatti civili che potrebbero essere raggiunte dalle fiamme.

È consigliabile evitare la zona per non intralciare le operazioni e correre rischi inutili. Vista la situazione è in corso di valutazione l'invio di mezzi nazionali e ulteriori mezzi aerei.