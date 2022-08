annuncio Cronaca Incendio a Baccinello, la CRI in supporto ai Vigili del Fuoco 2 agosto 2022

Redazione Scansano: Come già accaduto la settimana scorsa a Cinigiano, anche ieri la Croce Rossa di Grosseto è stata impegnata con il suo personale e i suoi mezzi nelle operazioni di supporto ai Vigili del Fuoco e alla popolazione sfollata durante l'incendio che ha colpito il territorio di Baccinello, nel comune di Scansano.



12 volontari CRI, 2 ambulanze, 1 pulmino a 9 posti, 1 mezzo attrezzato per disabili e 1 mezzo 4x4 sono intervenuti in aiuto dei 60 Vigili del Fuoco, 2 elicotteri ed un Canadair.

Il Sindaco ha disposto l'evacuazione di 20 persone dall’agriturismo Santa Croce, e tre dal podere Ceppicheta sono state prontamente assistite dal personale della Croce Rossa.



