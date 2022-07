Incendi, Fedagripesca Toscana: “Subito un piano salva boschi”

Il presidente Fabrizio Testarelli dopo gli incendi che stanno distruggendo ettari su ettari: “Bisogna mettere attorno a un tavolo tutti i soggetti per trovare soluzioni concrete”



Firenze: “Ettari su ettari di bruciati, persone sfollate e enormi danni per l’agricoltura. Ma oltre ad affrontare l’emergenza, come ben sta facendo la Toscana, serve un piano boschi per provare a mettere in sicurezza un importantissimo patrimonio toscano”. A dirlo è Fabrizio Tistarelli, presidente di Fedagripesca Confcooperative Toscana.

“Vedo che da parte delle istituzioni c'è un forte impegno e di questo sono contento – ha aggiunto -. Adesso cerchiamo di mettere tutti - associazioni, cooperative, Comuni - attorno ad un tavolo, per trovare nuove soluzioni a questi problemi e per riportare la salvaguardia del bosco al centro dell’attenzione pubblica. Non smetterò mai di ripetere che il bosco è una risorsa di tutti, non solo di chi lo vive”.