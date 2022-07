Incendi boschivi, Rifondazione Comunista Grosseto esprime preoccupazione

Grosseto: Rifondazione Comunista di Grosseto esprime la propria preoccupazione per gli incendi boschivi che hanno colpito la provincia di Grosseto nel pomeriggio di sabato 2 luglio. "La situazione, - dice una nota - a nostro avviso è divenuta insostenibile chiediamo pertanto che siano messe in atto tutte le soluzioni possibili-. È inutile sottolineare l’importanza che rivestono gli alberi nell’ecosistema specie per cercare di ridurre i danni dell’effetto serra. Purtroppo spesso il comportamento criminale dei piromani si intreccia con l' incuria nella quale spesso versa il territorio e con l' inefficacia della prevenzione".

"Con il presente comunicato vogliamo però anche ringraziare i vigili del fuoco, i volontari e il personale della protezione civile e tutti quei lavoratori che in queste occasioni sono sempre intervenuti con grande tempestività evitando il propagarsi delle fiamme", termina il circolo di Grosseto Partito Rifondazione Comunista.