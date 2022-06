Inaugurazione del distaccamento Auser di Baccinello

Scansano: L’Auser Scansano ODV (Organizzazione di Volontariato) con quasi 700 soci è la più importante Associazione presente sul territorio scansanese, svolgendo servizi socio-sanitari a favore delle persone anziane, delle persone fragili per condizioni di salute o per condizioni sociali.



Tutte le attività di Auser sono svolte da personale volontario, persone che regalano agli altri il loro tempo, la loro professionalità, la loro passione civile.

Auser Scansano svolge le attività anche utilizzando 3 automezzi (tra cui uno attrezzato per trasporto disabili con carrozzina e un pulmino 9 posti). Fare una visita medica, un esame diagnostico o altre necessità, grazie ai Volontari/e dell’Auser sono più accessibili.

Tra gli altri servizi, Auser Scansano ODV svolge assistenza per rapporti amministrativi quali prenotazione visite, stampa referti, stampa green pass, servizi prestati in modo distribuito sul territorio, nelle varie Frazioni del Comune. Dal 16 giugno viene svolto nella sede di Scansano anche l’assistenza agli associati per ottenere lo SPID, il sistema unico di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Per essere più vicini al Territorio, il 25 giugno alle 9.30 verrà inaugurata la prima sede di Auser Scansano ODV fuori del capoluogo comunale, a Baccinello, per dare assistenza ai cittadini della Frazione, a quelli di Polveraia, in generale del territorio del nord-ovest del territorio comunale e dei Comuni limitrofi, Roccalbegna e Campagnatico.

Con l’occasione, verrà inaugurato anche un nuovo mezzo di trasporto (il quarto dell’Auser Scansano), acquistato dall’Auser Scansano ODV e che farà base a Baccinello. L’acquisto del mezzo è stato finanziato dall’Auser Scansano ma anche con la generosità di aziende di Baccinello e Scansano e della Proloco di Baccinello.

Saranno presenti, tra gli altri, i Sindaci di Scansano, Campagnatico, Roccalbegna e la Presidente dell’Auser Territoriale.



Al termine dell'inaugurazione ci sarà un momento conviviale con un rinfresco offerto dalla Proloco di Baccinello.