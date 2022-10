Inaugurato questa mattina il nuovo ponte Ciclopedonale al Parco Centrale

Si tratta di un’infrastruttura attesa da tempo e pensata sia per i pedoni che per i ciclisti, anche e soprattutto nell’ottica del futuro trasferimento delle due scuole medie nel nuovo polo scolastico che sorgerà al Parco Centrale. A prendere parte all'inaugurazione sono state le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi delle scuole follonichesi



Follonica: È stato inaugurato questa mattina, venerdì 7 ottobre, il nuovo ponte ciclopedonale che mette in collegamento il Parco Centrale con via della Pace e il quartiere Cassarello. A prendere parte all'inaugurazione sono state le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi delle scuole follonichesi che per l'occasione hanno cantato canzoni e letto brani dedicati alla figura di Peppino Impastato. In particolare, ha preso parte all'evento l'istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena: la IIA e B don Milani, le III A,B,C don Milani, la VA Buozzi e la III B Bugiani. Insieme alla giunta guidata dal sindaco Andrea Benini, ha preso parte all'evento anche la Fiab insieme al suo presidente Angelo Fedi. Si tratta di un’infrastruttura attesa da tempo e pensata sia per i pedoni che per i ciclisti, anche e soprattutto nell’ottica del futuro trasferimento delle due scuole medie nel nuovo polo scolastico che sorgerà al Parco Centrale. Il nuovo ponte permette inoltre di raggiungere in sicurezza tutta l’area degli impianti sportivi di via Sanzio e quella dell’Acqua Village, per una Follonica sempre più a misura di pedoni e ciclisti.

«I lavori sono stati fatti nell'ottica della realizzazione del nuovo polo scolastico del Parco Centrale – commenta il sindaco Andrea Benini – Col tempo si è infatti reso particolarmente necessario dotare Follonica di un sistema di infrastrutture ciclabili di collegamento, anche e sopratutto in previsione della città del futuro. Finalmente siamo riusciti ad inaugurare questa opera: è tata un'impresa molto più complicata del previsto. Abbiamo dovuto infatti subire dei tempi lunghi, per questioni legate all'aumento del costo delle materie prime e alla difficoltà nel reperire le materie prime».

La nuova infrastruttura è stata realizzata anche grazie al confronto diretto con i cittadini che risiedono nella via. Durante il percorso di realizzazione è infatti stato possibile dare dei piccoli ritocchi importanti per rendere il percorso ancora più a misura di residente. «Vogliamo continuare ad investire in sostenibilità – conclude Benini – nei nuovi bisogni di una città moderna, smart, ma sempre attenta ad una migliore qualità della vita, che ci consenta di lasciare l’auto per godere in sicurezza di percorsi pedonali e ciclabili». Il ponte sarà poi intitolato a Felicia e Peppino Impastato, grazie alla richiesta fatta dalle bambine e dei bambini delle scuole, che ha incontrato anche la volontà dell'Amministrazione comunale, che da tempo avrebbe voluto intitolare qualcosa di significativo a queste importanti figure della storia italiana.