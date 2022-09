Attualità Inaugurato il self service mensa alla scuola primaria di Braccagni 27 settembre 2022

27 settembre 2022 167

167

Redazione Grosseto: L’assessore ai servizi educativi del Comune di Grosseto, Angela Amante, si è recata oggi nella Scuola Primaria della frazione di Braccagni, in occasione dell'inaugurazione del ‘self-service’ del servizio mensa scolastico.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Inaugurato il self service mensa alla scuola primaria di Braccagni Inaugurato il self service mensa alla scuola primaria di Braccagni 2022-09-27T18:45:00+02:00 41 it Inaugurato il self service alla scuola primaria di Braccagni PT1M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-scuola-braccagni-01.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-scuola-braccagni-01.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 27 Sep 2022 18:45:00 GMT