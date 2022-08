In Toscana il Codacons premiato per la qualità dell'assistenza ai cittadini

L'Associazione: "Un riconoscimento importante ai nostri sforzi quotidiani, lavoriamo per fare ancora di più"



Firenze: Anche in Toscana il Codacons tra le realtà italiane eccellenti: lo sancisce una ricerca condotta da Statista per L’Economia del Corriere della Sera, che ha stilato la classifica delle 522 aziende con il miglior servizio clienti 2022/23 e che fotografa la platea dei soggetti che in Italia sono più vicini ai cittadini.

Il Codacons, associazione a tutela dei consumatori e dell’ambiente, è stato premiato in occasione della prima edizione di “Italy’s Best Customer Services 2022-2023”, la classifica (disponibile a questo link: https://bit.ly/3QBQ3XR) che ha individuato tutte quelle realtà che sanno offrire politiche eccellenti in materia di assistenza ai clienti o agli iscritti.

La ricerca - frutto della ricerca condotta da Statista per conto di L’Economia del Corriere della Sera - riconosce Codacons come una realtà unica tra i soggetti che in Italia si sono contraddistinti per l’elevato livello di soddisfazione dei propri interlocutori: in questo caso, proprio i cittadini iscritti (e non) all’Associazione, che si avvalgono dei suoi servizi.

Sono 522 – in un ventaglio di 2800 concorrenti, sottoposti alla valutazione di 16mila utenti italiani – le realtà scelte tra le migliori in diverse categorie. Tra queste, il Codacons è stato premiato nella categoria “Servizi alla persona & Servizi generali”.

Carlo Rienzi, presidente del Codacons, ha commentato: “Questo è un riconoscimento che ci premia per uno sforzo costante di assistenza ai consumatori e agli utenti, di tutela dei diritti dei cittadini e dell’ambiente, svolto in Toscana e nel resto d’Italia: un impegno che ci costa fatica e sudore, ma che è importante sapere riconosciuto da chi entra in contatto con noi e anche da interlocutori autorevoli e terzi”.

“Una tappa importante in una storia lunga e ricca, come quella del Codacons: un incentivo a fare ancora di più, consapevoli del valore del nostro servizio”, conclude.