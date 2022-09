In pensione il dottor Fabbrini: ecco come effettuare la scelta del nuovo medico

In attesa di assegnare in modo definitivo il posto vacante, i medici di medicina generale dell'Aft Amiata Grossetana potranno prendere in carico i cittadini assegnati al dottor Fabbrini.



Santa Fiora: Dal primo settembre, il dottor Fiorenzo Fabbrini, medico di medicina generale a Santa Fiora, è in pensione e sono molte le richieste di informazioni giunte al Comune da parte dei cittadini.

"Il bando per individuare il sostituto del dottor Fabbrini - spiega il Coeso Società della Salute - è andato deserto. Per questo motivo, in attesa che anche il comune di Santa Fiora sia inserito tra le zone 'carenti', e sia possibile assegnare in modo definitivo un nuovo medico, i medici di medicina generale che già operano nella Aft (aggregazione funzionale territoriale) Amiata Grossetana potranno prendere in carico i cittadini che erano assegnati al dottor Fabbrini. Spetta al cittadino effettuare la scelta, con le modalità sotto elencate".

Per cambiare medico è possibile: effettuare la procedura online, se si è in possesso di codice Spid o codice Pin della tessera sanitaria al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”)

- https://www.regione.toscana.it/-/toscana-salute; compilare il modulo online presente nella pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra; chiamare il numero 0564 483777, attivo da lunedì al venerdì, 9-13,30, martedì e giovedì anche 14-15.

Per approfondire le criticità inerenti ai medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, è già in programma un incontro tra il direttore e il presidente del Coeso e il coordinatore di Aft della zona Amiata Grossetana.