"In cucina con Giulia": torta di mele cremosa

Grosseto: Per oggi ho preparato la torta di mele cremosa, un dolce morbido pieno di frutta che in cottura diventa quasi una crema. La morbidezza di questo dolce è dovuta anche all’aggiunta di ricotta nell’impasto.

Io ho utilizzato uno stampo a cerniera di 24 cm di diametro, ma volendo fare una torta più alta con questa dose di impasto un diametro di 20 cm è la misura perfetta.

Inoltre stavolta ho utilizzato solo mele ma, per avere un dolce più profumato vi consiglio di provare questa ricetta aggiungendo una spolverata di cannella. Mela e cannella sono un abbinamento che mi piace molto!

Questa è la mia torta di mele cremosa.

Ingredienti:



2 o 3 mele

2 uova

90 gr di zucchero+quello per spolverizzare le mele

100 gr di burro

150 gr di farina

1/2 bustina di lievito

200 gr di ricotta

succo di limone q.b.

zucchero a velo q.b.

Per prima cosa ho sbucciato le mele, le ho tagliate a cubetti e le ho messe in una ciotola. Ho spolverizzato le mele con lo zucchero, le ho bagnate con il succo di limone, ho mescolato bene e le ho messe da parte.

Ho messo il burro in un piatto e l’ho fatto ammorbidire a bagnomaria (non occorre che sia completamente fuso, basta che sia molto morbido). A questo punto ho montato le uova con lo zucchero, fino ad ottenere un composto omogeneo, chiaro e spumoso. Ho unito il burro ammorbidito continuando a mescolare. Ho miscelato la farina con il lievito e ho aggiunto il tutto a composto, poco per volta e continuando a mescolare. Infine ho amalgamato al composto anche la ricotta.

Quando il composto è risultato omogeneo vi ho aggiunto le mele tagliate a cubetti e ho rimescolato il tutto.

Ho rivestito una teglia rotonda con la carta da forno e vi ho rovesciato il composto. Ho livellato e ho infornato la torta in forno preriscaldato a 180° per circa 25 minuti.

Ho fatto la prova dello stecchino: ho bucato il dolce con uno stuzzicadenti e, appena questo è uscito asciutto, ho tolto dal forno.

Ho lasciato raffreddare la torta di mele cremosa e l’ho spolverizzata con dello zucchero a velo.

Pronti per la merenda!