Rubriche "In cucina con Giulia": torta di fichi 10 settembre 2022

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Questa versione della torta di fichi è piaciuta molto a casa mia: un guscio di pasta sfoglia ripieno di fichi, cioccolato fondente ed una golosa crema di latte. Una bomba di calorie, ma si sa che tutte le cose buone hanno un rovescio della medaglia e vale sicuramente la pena provarla, magari mettendo nel conto anche una corsetta per dopo! Ecco la mia torta di fichi. Ingredienti (per uno stampo da 24/26 cm):

2 confezioni di pasta sfoglia

600 gr di fichi

80 gr di zucchero

1 punta di cucchiaino di estratto di vaniglia

2 uova

60 gr di farina

1 bicchiere di latte

cioccolato fondente q.b.

1 bicchiere d’acqua Per prima cosa ho sbucciato i fichi, li ho tagliati a spicchi e li ho messi in una padella. Ho sciolto lo zucchero e l’estratto di vaniglia in un bicchiere d’acqua tiepida, poi ho versato il tutto nella padella con i fichi e ho fatto cuocere per circa 5 minuti a fuoco alto. In un pentolino con i bordi alti ho sbattuto le uova e vi ho unito il latte e lo sciroppo di fichi ottenuto dalla loro cottura. Ho aggiunto la farina poca per volta e ho amalgamato bene, poi ho messo su fuoco bassissimo per fare addensare la crema. Ho rivestito una teglia con la pasta sfoglia, ho distribuito sul fondo i fichi, vi ho grattugiato sopra la cioccolata fondente e ho ricoperto il tutto con la crema di latte e uova. Dalla seconda confezione di pasta sfoglia ho ricavato un disco per chiudere la torta, sigillando bene i bordi pizzicandoli con le dita, anche per creare una decorazione. Ho infornato la torta di fichi e cioccolato in forno preriscaldato a 180° fino a cottura ultimata (fin quando cioè la pasta sfoglia ha un bel colore dorato!).

