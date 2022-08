"In cucina con Giulia": tartufini cocco e nutella

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Dolcino fresco in arrivo per questa estate, i tartufini cocco e Nutella! Morbidissime palline di ricotta insaporite con la farina di cocco e ripiene di Nutella.

Facili, veloci e golosissime. L’abbinamento cocco-Nutella per me è super, ma si può utilizzare anche con una crema spalmabile al cioccolato fondente se si preferisce.

Un accorgimento “furbo” da seguire secondo me è mettere la Nutella per qualche ora in frigo: sarà più semplice metterla nei tartufini e si eviterà che si sporchi la parte esterna del nostro dolcino.

Ecco i miei tartufini cocco e Nutella:

Ingredienti:

Ricotta

Nutella

Farina di cocco

Zucchero

Ho messo la ricotta in una terrina e e l’ho lavorata a crema aggiungendo via via farina di cocco e zucchero (meglio se a velo).

Assaggiate per regolarvi quanto vi piace dolce e quanto volete che si senta il cocco: io su 300 gr di ricotta ne ho usati 45 di farina di cocco e 3 cucchiai circa di zucchero a velo.

Aiutandomi con un cucchiaio ho preso della ricotta e ho cercato di dare una forma concava utilizzando le dita leggermente piegate.

Vi ho versato della Nutella e ho richiuso per formare una “pallina”. L’ho arrotondata con le mani e l’ho passata nella farina di cocco.

Ho messo in frigo e ho servito i tartufini cocco e Nutella freschi!