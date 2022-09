"In cucina con Giulia": tagliatelle funghi porcini e piselli

da Sweet and Salty Corner



Grosseto: Le tagliatelle funghi porcini e piselli sono un piatto tipico da preparare in questo periodo. Tagliatelle all’uovo, funghi porcini trifolati, piselli e panna sono gli ingredienti principali di questa ricetta.

A volte aggiungo anche del tartufo, che arricchisce ancora di più il sapore di questo meraviglioso primo piatto.

I porcini sono i miei funghi preferiti, li preparo in tanti modi diversi, ma fritti e con le tagliatelle sono sicuramente le ricette che amo di più!

Ecco le mie tagliatelle funghi porcini e piselli.

Ingredienti (per 4 persone):

350 gr di tagliatelle all’uovo

4/5 funghi porcini (dipende dalla grandezza)

120 gr di piselli (io ho utilizzato quelli surgelati)

panna q.b.

sale

olio e.v.o.

mentuccia o prezzemolo (facoltativo)

Per prima cosa ho pulito bene i funghi togliendo le parti rovinate e tagliando via la parte finale del gambo con un coltello. Con un pennello ho tolto residui di foglie e infine li ho passati con un panno.

Ho separato i gambi dei porcini dalle teste ho tagliato tutto a cubetti.

Ho messo dell’olio in una padella e vi ho messo i gambi dei funghi e i piselli. Ho fatto cuocere per circa 10 minuti, poi ho unito le teste dei porcini.

Ho aggiustato di sale e aggiunto un pizzico di mentuccia (va bene anche il prezzemolo ma a fine cottura; non sono ingredienti necessari, ma enfatizzano il sapore dei funghi).

Ho cotto la pasta in abbondante acqua bollente salata a cui ho aggiunto un filo d’olio per non far attaccare le tagliatelle fra sé.

Ho messo il condimento di funghi e piselli in una ciotola ampia e dai bordi alti.

Ho scolato le tagliatelle lasciando da parte un bicchiere di acqua di cottura.

Ho unito le tagliatelle a funghi e piselli, ho aggiunto la panna e ho amalgamato bene.

Se la pasta risultasse troppo asciutta aggiungete l’acqua di cottura precedentemente lasciata da parte, poca per volta.

Ho impiattato le tagliatelle funghi porcini e piselli e… buon appetito!