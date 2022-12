Rubriche "In cucina con Giulia": tagliatelle all'arancia con salsa di finocchi 13 dicembre 2022

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Tagliatelle all’arancia con salsa di finocchi, un primo piatto leggero ma dal gusto particolare, arancia e finocchio stanno benissimo insieme! Le tagliatelle sono preparate senza uova, solo con farina e succo di arancia e la salsa di finocchi è fatta con panna vegetale, per cui è una ricetta adatta anche a vegetariani e vegani. Le tagliatelle all’arancia con salsa di finocchi: Tagliatelle all'arancia con salsa di finocchi Ingredienti (per 4 persone): Per le tagliatelle: 350 gr di farina di grano duro

175 ml di succo d’arancia (serviranno circa 3 arance)

Un pizzico di sale Per la salsa di finocchi: Un finocchio di medie dimensioni

Sale e pepe

100 ml di panna (vegetale) Ho spremuto le arance e ne ho filtrato il succo. Ho preparato le tagliatelle: ho messo in una terrina la farina e il sale, poi, piano piano e mescolando con una forchetta, ho aggiunto il succo delle arance. Ho impastato bene con le mani fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Ho infarinato il piano di lavoro e il mattarello e ho steso la pasta all’arancia ad uno spessore di circa 2/3 mm. Ho arrotolato la pasta dall’esterno verso l’interno da entrambi i lati fino a che i due “rotolini” non si “incontrano”. Ho tagliato i “rotolini” orizzontalmente con uno spessore di qualche millimetro. Ho passato un coltello nel punto di congiunzione dei due “rotolini” è ho tirato su... ed ecco le tagliatelle pronte. Ho infarinato un piano e vi ho appoggiato le tagliatelle all’arancia. Ho preparato la salsa: ho pulito e lavato bene il finocchio, poi l’ho tagliato a pezzetti. Ho messo il finocchio a cuocere in padella con olio, sale e pepe, allungando di tanto in tanto con dell’acqua fino a cottura. Ho frullato il finocchio e ho aggiunto la panna. Ho cotto le tagliatelle all’arancia in abbondante acqua salata, le ho scolate e le ho condite con la salsa di finocchio. Ho portato in tavola le tagliatelle all’arancia con salsa di finocchi e… buon appetito!

