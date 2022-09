Rubriche "In cucina con Giulia": rotolini di prosciutto cotto con funghi e patate 17 settembre 2022

17 settembre 2022 117

117

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: I rotolini di prosciutto cotto con funghi e patate, unica cottura per un un secondo piatto con contorno! Si preparano velocemente e sono squisiti. Scommettiamo che una volta assaggiati farete il bis? Ecco i miei rotolini di prosciutto cotto con funghi e patate. Ingredienti: prosciutto cotto a fette spesse circa 2 mm

sottilette

funghi (di solito uso i porcini ma sono adatti anche gli champignon!)

Patate

burro

Brodo Per ogni rotolino serve una fetta di prosciutto cotto e una sottiletta; per il contorno di funghi e patate scegliete voi le proporzioni in base ai vostri gusti. Come prima cosa ho sbucciato le patate, le ho lavate e tagliate a cubetti. In una padella ho messo un filo d’olio e vo ho fatto rosolare le patate. Appena le patate si sono ammorbidite ho unito i funghi che avevo precedentemente pulito e fatto a pezzetti Ho salato e insaporito con il peperoncino e fatto cuocere il tutto. Intanto ho preparato i rotolini mettendo una sottiletta su una fetta di prosciutto, ho arrotolato e chiuso con uno stuzzicadenti. Ho messo del burro sul fondo di una teglia, vi ho adagiato i rotolini e li ho bagnati con del brodo precedentemente preparato. A questo punto aggiunto i funghi e le patate, cosparso il tutto con dei fiocchetti di burro e ho infornato. Quando il prosciutto ha preso colore e la sottiletta è ben sciolta è il momento di togliere i rotolini di prosciutto cotto con funghi e patate dal forno e servire a tavola!

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Rubriche "In cucina con Giulia": rotolini di prosciutto cotto con funghi e patate "In cucina con Giulia": rotolini di prosciutto cotto con funghi e patate 2022-09-17T16:00:00+02:00 373 it Ecco la ricetta di oggi dalla nostra rubrica "In cucina con Giulia": rotolini di prosciutto cotto con funghi e patate PT2M /media/images/rotolini-prosciutto-funghi-patate.jpg /media/images/thumbs/x600-rotolini-prosciutto-funghi-patate.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 17 Sep 2022 16:00:00 GMT