"In cucina con Giulia": risotto zucchine e fiori

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Ricetta perfetta per questa stagione il risotto zucchine e fiori! Io lo adoro e quest’anno finalmente l’ho preparato con gli ortaggi del mio orto. Che soddisfazione! E che bontà! Eccolo il mio risotto zucchine e fiori. Ingredienti (per 4 persone): 320 gr di riso

2 o 3 zucchine a seconda della grandezza

6 fiori di zucchino

Vino bianco per sfumare

1 dado vegetale

500 ml di acqua

Peperoncino (facoltativo)

Burro

Un filo di olio e.v.o.

Parmigiano grattugiato q.b. Per prima cosa ho preparato il brodo sciogliendo il dado vegetale nell’ acqua bollente e l’ho messo da parte. Ho lavato bene le zucchine e le ho tagliate a cubetti. Ho pulito i fiori di zucchina togliendo il gambo e il pistillo centrale, poi li ho sciacquati sotto l’acqua corrente e infine li ho tagliati a listarelle. In una pentola dai bordi alti ho messo un filo d’olio e una noce di burro. Le scelte a questo punto sono due: o cuocere le zucchine in una padella e aggiungerle al riso dopo averlo fatto tostare, oppure cuocerle direttamente nella pentola e poi aggiungere il riso. Io ho preferito questa seconda strada, perché più veloce e si sporca meno. Quindi ho messo le zucchine nella pentola con burro e olio, ho salato leggermente (e ho aggiunto il peperoncino) e ho fatto cuocere per qualche minuto. Ho unito il riso e l’ho fatto tostare, poi ho sfumato con il vino. Ho fatto cuocere il riso aggiungendo via via il brodo precedentemente preparato. Quasi a fine cottura ho unito anche i fiori di zucchina a listarelle. A fine cottura ho tolto la pentola dal fuoco e ho mantecato con una noce di burro e una abbondante manciata di formaggio parmigiano grattugiato. Il risotto zucchine e fiori è pronto!

